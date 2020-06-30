В Ленобласти организуют пикник в честь празднования 93-летия со дня основания

В Ленобласти организуют пикник в честь празднования 93-летия со дня основания
Вход на праздник будет бесплатным. Фото: lenobl.ru

Праздничную дату регион решил отметить с помощью мероприятия, организованного на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

В этом году решено обойтись без приглашения высоких гостей и торжественных церемоний. Это связано с эпидемиологической обстановкой.

Но без праздника никого оставлять не намерены. Мероприятие под названием «Ленинградский пикник» пройдет 1 августа во Всеволожске. Кормить гостей на фудкорде, расположенном прямо на открытом воздухе, будут областные предприятия общепита.

Также, граждане смогут посетить выставку-ярмарку различных изделий, представленных мастерами-художниками региона.

Не обойдется праздник и без музыки. Гости смогут потанцевать под зажигательные хиты Полины Гагариной, Юлианны Карауловой, группы «Кватро» и других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть выделит больше 2 млрд рублей на благоустройство.

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