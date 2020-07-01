У россиян есть последняя возможность проголосовать по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Президент не раз уточнял, что изменения в текст не будут внесены без поддержки граждан.

В эту среду, 1 июля, состоится заключительный день голосования по поправкам в Конституцию. Гражданам предстоит высказать свое мнение о предложенных изменениях в тексте документа. Накануне президент России Владимир Путин обратился к россиянам, что важно, чтобы на избирательный участок пришел каждый.

Напоминаем, что голосование длится уже седьмой день. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса – граждане имеют возможность избежать огромного скопления людей в одном месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онлайн-голосование по поправкам к Конституции завершено. Согласно информации, которая транслировалась на табло в оперштабе по наблюдению за голосованием, общая явка составила 93,02%. Задействованы были 1,1 миллион электронных бюллетеней.