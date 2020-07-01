В Москве коронавирус унес еще 35 жизней

Количество жертв в столице достигло 3831. С каждым днем их становится все больше.

Об этом стало известно 30 июня. Обо всем сообщили в городском оперативном штабе. За прошедшие сутки в Москве скончались 35 пациентов, получившие положительные тесты на коронавирус. У них также была диагностирована пневмония. В общей сложности в Москве из-за инфекции умерли 3831 человек.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 648 тысяч случаев заражения, летальных исходов – более девяти тысяч. Страна занимает третье место по количеству заболевших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты, перенесшие COVID-19, могут быстро терять антитела. Результаты показали, что у 10% участников исследования, которые тяжело перенесли коронавирус, антитела выявлены не были. Не обнаружились они и у 96% врачей, работающих без средств защиты.