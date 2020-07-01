Пациенты, перенесшие COVID-19, могут быстро терять антитела

Повторного заражения остерегаться все-таки стоит.

Ученые Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне проводили исследования с 29 февраля по 29 апреля текущего года. Объектом изучения стал долговременный иммунитет.

По результатам исследования стало ясно, что в некоторых случаях антитела исчезали из организмов испытуемых.

Всего для эксперимента было отобрано четыре группы граждан. В первой были инфицированные коронавирусом пациенты, во второй врачи без COVID-19, а в остальных медработник других профилей и больные с другими диагнозами. Об этом сообщают Известия.

Результаты показали, что у 10% участников исследования, которые тяжело перенесли коронавирус, антитела выявлены не были. Не обнаружились они и у 96% врачей, работающих без средств защиты.

Специалисты из России знают о исследованиях коллег, но хотя подождать еще какое-то время, чтобы сделать свои выводы. Правда, уже сейчас появляются сомнения, что антитела действительно вырабатываются у каждого переболевшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 253 новых случая коронавируса подтвердили в Петербурге.