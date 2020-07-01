PayPal прекратит внутренние переводы в России

PayPal прекратит внутренние переводы в России
Перевести деньги по России будет нельзя. Фото: Pixabay

Большинство граждан отправляют благодаря платежной системе средства за границу.

Об этом стало известно 30 июня. Обо всем пишет ТАСС. Международная платежная система PayPal провела исследование и выяснила, что у россиян практически нет потребности в том, чтобы осуществлять внутренние переводы. Поэтому компания приняла решение изменить бизнес-модель в России и сфокусировать внимание на международных платежах. Отмечается, что офис PayPal закрывать не планируют, переход на новую модель запланирован на август.

«В 2019 году наша прибыль по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Таким образом, мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ»,

— указано в письме регулятору.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 1 июля россияне получат выплату на детей от 3 до 16 лет.

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