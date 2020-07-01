С 1 июля россияне получат выплату на детей от 3 до 16 лет

Речь идет о новой единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.

В эту среду, 1 июля, россиянам начнут поступать выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. В Минтруде отметили, что те, кто уже получал деньги в июне, не должны заполнять никакие заявления – им средствам поступят автоматически. Остальные должны заполнить соответствующую заявку. С предложением о новой единовременной выплате выступил президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам в связи с пандемией коронавируса. На поддержку семей направили более 270 миллиардов рублей.

Напоминаем, что в июне в первый же день по 10 тысяч получили 15 миллионов рублей. Власти делают все, чтобы ускорить этот процесс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин подписал постановление, продлевающее выплаты медикам. Врачам, имеющим прямой контакт с пациентами с COVID-19 положены ежемесячные выплаты в размере 80 тысяч рублей, медсестрам — 50 тысяч, в младшим медработникам — 25 тысяч.