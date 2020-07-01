На севере КАД открыли движение после реконструкции

В Петербурге начался завершающий этап реконструкции северного участка КАД. С 1 июля работы сосредоточены на внешнем кольце. Движение по реконструированному участку внутреннего кольца открыто.

Транспортные потоки движутся по внутреннему кольцу в оба направления, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение организовано по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении проспекта Энгельса, по двум полосам — в направлении от Энгельса к развязке с ЗСД.

Для того, чтобы снизить вероятность заторов в границах развязки с проспектом Энгельса дополнительно предусмотрено две полосы на местном проезде в направлении проспекта Культуры.

Реконструкция четырехполосного участка КАД Санкт-Петербурга стартовала в мае 2018 года. Этой весной на участке внутреннего кольца уложили верхние слои асфальтобетонного покрытия и провели другие работы. Аналогичный ремонт предстоит провести на внешнем кольце КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мосту через реку Утка на КАД с 3 июля перекроют движение транспорта.