Россияне жалуются на захват их домов в Испании

Пустующие дома становятся пристанищем для бездомных.
Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем пишет «Газета.Ru». Россияне, у которых есть недвижимость в Испании, сообщают, что возросло количество случаев сквоттинга, то есть самовольного захвата чужих пустующих домов. Это происходит из-за пандемии коронавируса – граждане вынуждены оставаться на родине, пока бездомные селятся в их аппартаментах.
«Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган»,
— рассказала местная жительница.
Отмечается, что сквоттинг можно объяснить особенностью испанского законодательства – выселить чужого человека из своего дома можно только через суд, так как каждый имеет право на жилище.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рынок недвижимости станет драйвером восстановления экономики.