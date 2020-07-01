Россияне жалуются на захват их домов в Испании

Пустующие дома становятся пристанищем для бездомных.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем пишет «Газета.Ru». Россияне, у которых есть недвижимость в Испании, сообщают, что возросло количество случаев сквоттинга, то есть самовольного захвата чужих пустующих домов. Это происходит из-за пандемии коронавируса – граждане вынуждены оставаться на родине, пока бездомные селятся в их аппартаментах.

«Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США, — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган»,

— рассказала местная жительница.

Отмечается, что сквоттинг можно объяснить особенностью испанского законодательства – выселить чужого человека из своего дома можно только через суд, так как каждый имеет право на жилище.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рынок недвижимости станет драйвером восстановления экономики.