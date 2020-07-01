Беглов сожалеет, что журналист получил травму во время голосования

Он прокомментировал нападение, отметив, что «многие устали».

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает «Ротонда». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ему жаль слышать, что журналист «Медиазоны» получил травму после нападения полицейского на избирательном участке №2191. Он отметил, что все материалы дела уже переданы в Следственный комитет и с инцидентом будут разбираться. При этом Беглов подчеркнул, что «многие устали» и у каждого бывают плохие дни или настроение.

«Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает»,

— объяснил чиновник.

Беглов также напомнил, что в Санкт-Петербурге бывали случаи провокаций против членов избирательных комиссий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инцидент со сломанной на избирательном участке рукой журналиста Френкеля проверит СК.