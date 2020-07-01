Россияне стали меньше покупать квас и мороженое

Каковы причины падения спроса – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском». Эксперты отмечают, что обычно летом большой популярностью традиционно пользуется два товара – квас и мороженое. По непонятной причине 2020 год стал исключением и продажи обеих позиций упали. Так, продажи кваса упали на 15%, сейчас он в среднем стоит 67 рублей. Продажи мороженого снизились на 8%, его можно купить в среднем за 66 рублей.

Для того, чтобы выяснить это, специалисты проанализировали почти 20 миллиардов чеков. Объяснить такие перемены пока не представляется возможным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рестораны Петербурга изменили стратегию продаж и начали сотрудничать с супермаркетами.