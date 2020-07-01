Эксперты рассказали об опасности парного коровьего молока

В нем содержатся бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем говорится в исследовании, опубликованном в журнале Microbiome. Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, чем опасно парное коровье молоко. Если оно не поддается обработке, то такой напиток способен нанести серьезный вред организму человека. Дело в том, что в молоке могут образовываться бактерии, которые повышают устойчивость к противомикробным препаратам. Они способны передавать гены другим микроорганизмам.

Чтобы прийти к таким выводам, были изучены более двух тысяч образцов молока, изъятые из магазинов Америки. Потребителей просят хранить его в холодильнике, чтобы снизить риски развития бактерий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на 10-12% на молоко и мясо в России.