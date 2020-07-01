В Ленобласти по поправкам в Конституцию проголосовали более 57%

По данным на 10 утра 1 июля, с учетом голосования, стартовавшего с 25 июня, в Ленобласти проголосовали 787 тысяч 284 человека. Явка составила 57,51%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Ленобласти открыт 991 участок. Кроме того, можно проголосовать на дому. Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открыты с 8:00 до 20:00 мск.

Согласно данным ЦИК, средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 12:00 мск составила 57,43%.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта было принято решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.