Один из членов избирательной комиссии Петербурга заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский рассказал об обстановке в день голосования по поправкам в Конституцию в медиацентре Дома журналиста Петербурга.

По его словам, в целом все спокойно, однако инцидентов избежать не удалось. Несмотря на все меры предосторожности, был зафиксирован один случай заражения коронавирусом, сообщает «КП-Петербург».

Зараженного коронавирусом обнаружили в ТИК 5. По словам Марголина-Каганского, сейчас он чувствует себя хорошо.

В Петербурге явка на голосование по поправкам в конституцию РФ на 12.00 составила 62,17%. Проголосовали 2 390 088 человек. Согласно данным ЦИК, средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 12:00 мск составила 57,43%. Отметим, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открыты с 8:00 до 20:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.