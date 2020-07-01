В Германии проголосовали около четырех тысяч россиян по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Голосование по поправкам в Конституцию будет идти неделю. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Германии более трех тысяч человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции к14.00 по местному времени.

На территории ФРГ действуют шесть избирательных участков – в Берлине, Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

К 14.00 по местному времени проголосовали 3 650 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

Согласно данным ЦИК, средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию на 12:00 мск составила 57,43%.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта было принято решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.