Дневная явка на голосование по Конституции в Ленобласти превысила 65%

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

По данным на 15:00 1 июля, в Ленобласти проголосовали 900 тысяч человек . Явка составила 65,5%.

По словам председателя областной комиссии Михаила Лебединского, за все время голосования, стартовавшего с 25 июня, в комиссию не поступило ни одной жалобы, сообщает «78.ru» .

Однако было зафиксировано 52 обращения. Некоторые сообщения о нарушениях оказались ложными.

Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открыты с 8:00 до 20:00 мск.

Отметим, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта было принято решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.