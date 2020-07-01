Ботанический сад откроется в тестовом режиме 2 июля

В Ботаническом саду 2 июля в тестовом режиме начнет работу Парк-дендрарий. Об этом сообщает пресс-служба сада.

Билеты по техническим причинам продаются только в кассах. Кассы будут открыты с 10:00 до 17:30. Электронные билеты временно недоступны.

С 3 июля в режиме прогулки для посетителей откроют водный маршрут. Приобрести билеты можно с 10:00 до 16:30. Вход в оранжерею будет доступен с 11:00 до 16:45. Билеты в парк можно будет приобрести до 17:30. Для посетителей Ботанический сад закроется в 19:00.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией льготные дни для пенсионеров отменены до полного снятия ограничений по COVID-19», — уточнили в Ботаническом саду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со 2 июля начнет работу Гатчинский Дворцовый парк. Доступ на территорию был закрыт в связи с пандемией коронавируса.