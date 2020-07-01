На Дворцовой площади прошла акция «Стоп поправки»

Во вторник, 1 июля, на Дворцовой площади собрались противники поправок в Конституцию.

Несмотря на дождь, выступающие против внесения поправок в Конституцию собрались в центре Петербурга.

К месту событий прибыли машины спецтехники, отмывающие площадь. Отметим, что акция уже завершилась. О задержаниях не сообщалось.

Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.