На Дворцовой площади прошла акция «Стоп поправки»

На Дворцовой площади прошла акция «Стоп поправки»
Государственный Эрмитаж. Фото: Baltphoto

Во вторник, 1 июля, на Дворцовой площади собрались противники поправок в Конституцию.

Несмотря на дождь, выступающие против внесения поправок в Конституцию собрались в центре Петербурга.

К месту событий прибыли машины спецтехники, отмывающие площадь. Отметим, что акция уже завершилась. О задержаниях не сообщалось.

Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.

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