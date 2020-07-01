Явка по России на голосовании по Конституции к 17:00 составила 62,89%

К 17:00 по московскому времени средняя явка в России на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89%, следует из данных Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

ЦИК подсчитал, что за поправки проголосовали 69,7% россиян. Против них проголосовали 29,27% избирателей. В Москве проголосовали 49,99%, В Петербурге явка составила 66,84%.

Напомним, сегодня заключительный день голосования по поправкам к Конституции РФ. Участки открыты с 8:00 до 20:00 мск. Голосование проходит с 25 июня.

Изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако конце марта было принято решение о проведении голосования с 25 июня по 1 июля из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.