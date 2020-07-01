В Анапе на пляже погиб восьмилетний мальчик: его засыпало песком

Родители смогли вытащить ребенка из-под завалов, но не успели спасти жизнь малыша. Фото: pixabay.com

Родители смогли вытащить ребенка из-под завалов, но не успели спасти жизнь малыша. Фото: pixabay.com

В Краснодарском крае, на пляже возле города Анапа восьмилетний мальчик погиб из-за того, что его засыпало песком.

Трагический инцидент произошел утром вторника, 30 июня, в районе станицы Благовещенской, сообщают правоохранительные органы. Мальчик играл на пляже со своим братом и решил залезть на дно глубокой ямы, которую последний выкопал в песке.

В момент, когда ребенок находился на дне ямы, одна из стенок обрушилась и мальчика засыпало песком. Брат побежал за родителями, они смогли самостоятельно вытащить малыша из завалов и вызвали скорую помощь. К несчастью, прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти пострадавшего. По факту смерти ребенка заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти врачи отказались помочь трехлетнему мальчику с тяжелой травмой.