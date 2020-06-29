В Ленобласти проверят медиков, отказавших в помощи трехлетнему ребенку

В Ленобласти проверят медиков, отказавших в помощи трехлетнему ребенку
Будем разбираться в произошедшем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Ленинградской области изучит обстоятельства, при которых медики больницы в Первомайском отказали в приеме мальчику с тяжелой травмой.

Мальчик, по предварительной информации, упал с велосипеда и был серьезно ранен. Родители обратились к экипажу ГИБДД на трассе «Скандинавия», и правоохранители экстренно доставили трёхлетнего малыша в ближайшую больницу. Однако работники медицинского учреждения посоветовали родителям пострадавшего ребенка отправиться за помощью в Петербург.

Причиной для отказа стал тот факт, что в клинике принимали исключительно пациентов с COVID-19. Полицейским пришлось везти мальчика до больницы имени Раухфуса, где ему оказали надлежащую помощь. Текущее состояние ребенка, получившего травму глаза, неизвестно. Родители малыша планируют обратиться к следователям, чтобы те провели проверку по факту случившегося.

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