В Ленобласти проверят медиков, отказавших в помощи трехлетнему ребенку

Будем разбираться в произошедшем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Фото: pixabay.com

Будем разбираться в произошедшем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению Ленинградской области изучит обстоятельства, при которых медики больницы в Первомайском отказали в приеме мальчику с тяжелой травмой.

Мальчик, по предварительной информации, упал с велосипеда и был серьезно ранен. Родители обратились к экипажу ГИБДД на трассе «Скандинавия», и правоохранители экстренно доставили трёхлетнего малыша в ближайшую больницу. Однако работники медицинского учреждения посоветовали родителям пострадавшего ребенка отправиться за помощью в Петербург.

Причиной для отказа стал тот факт, что в клинике принимали исключительно пациентов с COVID-19. Полицейским пришлось везти мальчика до больницы имени Раухфуса, где ему оказали надлежащую помощь. Текущее состояние ребенка, получившего травму глаза, неизвестно. Родители малыша планируют обратиться к следователям, чтобы те провели проверку по факту случившегося.