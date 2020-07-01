Ученые обнаружили схожесть типов мышления у обезьян и американцев

"Это опровергает давнее представление о том, что только люди могут использовать рекурсию», — поясняют ученые. Фото: pixabay.com

"Это опровергает давнее представление о том, что только люди могут использовать рекурсию», — поясняют ученые. Фото: pixabay.com

Исследователи из Гарварда, Калифорнийского университета и Университета Карнеги — Меллона исследовали типы рекурсивного мышления среди людей и человекоподобных обезьян.

Участниками эксперимента стали 10 взрослых американцев, а также 50 детей в возрасте 3-5 лет, 37 коренных жителей Амазонии и три прирученных макаки-резуса. Всем участникам предлагались задания различной сложности на упорядочивание информацией. Целью исследования являлось определение метода, которым подопытные решат задачу — рекурсивно или по списку.

Выяснилось, что список чаще всего выбирали обезьяны, люди, в основном, прибегали к рекурсии. Тем не менее, после стимулирования животные быстро приспосабливались использовать и рекурсивный метод. Результаты эксперимента показывают, что обезьяны способны воспринимать рекурсию и пользоваться ею, как люди, но только в случае, если ранее у них была необходимость столкнуться с таким методом.

Напомним, gazeta.spb.ru писала, что специалисты нашли необычный способ спасения планеты от глобального потепления.