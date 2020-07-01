В Ленобласти поправки к Конституции подержали 80% избирателей

По состоянию на 23:00 1 июля, спустя два часа после завершения всероссийского голосования в Ленобласти было обработано 17,36% бюллетеней, 80% голосов поддерживают поправки к Конституции РФ.

Отметим, что члены избиркома обработали 187 472 протокола. По информации администрации Ленинградской области, окончательная явка составила 70,55% от населения региона. Вероятно, окончательные результаты голосования будут известны уже 2 июля. На данный момент поддерживают поправки 80% проголосовавших, против высказались 19,47% избирателей.

Напомним, что в среду, 1 июля, завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, которое длилось неделю, что является беспрецедентным в российской истории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов прокомментировал ход голосования по поправкам в Санкт-Петербурге.