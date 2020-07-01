После обработки 75% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 77,6% россиян

После обработки 75% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 77,6% россиян
Голосование длилось неделю из-за пандемии коронавируса. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

По итогам проверки 75% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ, 77,6% граждан поддержали внесение поправок.

При этом против поправок высказались 21,59% участников голосования. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия, которая приступила к финальной обработке данных после 21:00 по московскому времени, когда на территории России официально завершилась процедура голосования.

Общая явка в стране, пишут РИА Новости, составила 65%. Отметим, что сегодня, 1 июля, завершилось беспрецедентное голосование — впервые в истории страны оно длилось неделю, с 25 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области после обработки 17,36% бюллетеней высказались за поправки 80% жителей региона, принявших участие в голосовании.

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