В июле жители Земли смогут наблюдать парад планет

В июле жители Земли смогут наблюдать парад планет
Июль вобрал в себя несколько редких астрономических явлений. Фото: pixabay.com

4 июля 2020 года июля жители Земли смогут наблюдать парад планет, а уже на следующий день — третье затмение Луны в этом году.

О том, сколько особенностей вобрал в себя июль текущего года, рассказала научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева. По ее словам, второй месяц лета, кроме прочего, является периодом противостояния планет-гигантов — Юпитера и Сатурна.

При этом если посмотреть на карту Солнечной системы «сверху», можно заметить, что шесть её планет выстроились практически друг за другом. Это зрелище открывается, если смотреть от Солнца. Июль примечателен тем, что в это время ряд из пяти планет пополняет Меркурий, который быстрее всех совершает оборот вокруг Солнца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первого космического туриста планируют отправить в открытый космос в 2023 году.

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