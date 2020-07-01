Австралийская певица Sia стала бабушкой в возрасте 44 лет

44-летняя австралийская певица Sia удивила своих фанатов крайне неожиданной новостью: поп-звезда стала бабушкой.

Sia некоторое время назад усыновила двоих чернокожих юношей. Так вот, оказалось, что младший 19-летний сын певицы длительное время состоит в отношениях, и его избранница подарила ему двоих наследников. «Теперь я чертова бабуля!», — эмоционально поделилась новостями артистка. Отметим, что Sia, как правило, старается скрывать свою личную жизнь.

При этом звезда призналась, что поначалу была шокирована появлением внуков, однако теперь осознала, как счастлива и готова нянчить малышей. Певица, тем не менее, не стала рассказывать подробности о новорожденных и подчеркнула, что не намерена делиться в Сети их фотографиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском роддоме родились две тройни.