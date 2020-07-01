Врач-геронтолог назвал общую черту всех долгожителей

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев, перечислил особенности, характерные для долгожителей. Главной чертой эксперт, как ни странно, назвал размеры человека.

При этом врач отметил, что и мужчины, и женщины в равной степени могут быть долгожителями, однако законы биофизики предполагают, что маленькие, «сухонькие» особи имеют гораздо больше шансов на длительную жизнь, в то время как большие умирают раньше.

Профессор Конев объяснил, что даже физически здоровые, но «могучие» люди в пожилом возрасте, как правило, приобретают больше болезней и быстрее умирают, в то время как организму маленького размера легче справляться с недугами. Это же правило, подытожил врач, распространяется и на животный мир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые нашли возможное объяснение осложнений коронавирусной инфекции.