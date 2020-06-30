Ученые из Петербурга назвали возможную причину осложнений от COVID-19

Иметь отношение к осложнениям может Фактор Виллебранда.
Фактор Виллебранда (ФБ) — это гликопротеин, находящийся в плазме крови. Он является главнейшим компонентом, помогающим крови осуществлять свертывание.
Найти возможную связь между ФБ и осложнениями от коронавирусной инфекции удалось старшему научному сотруднику лаборатории биологии амилоидов СПБГУ Анне Аксеновой.
Согласно научному предположению сотрудников лаборатории, распространение патогена в организме провоцирует микроповреждения стенок сосудов и капилляров. Организм реагирует на повреждения и посылает к ним большее количество ФБ, но в данном случае это может грозит человеку тромбозом. Чем выше вероятность его развития, тем выше риск смерти пациента.
Для более детального изучения взаимосвязи ФБ и осложнений от коронавируса, ученым предстоит провести несколько крупных исследований.
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