Ученые из Петербурга назвали возможную причину осложнений от COVID-19

Иметь отношение к осложнениям может Фактор Виллебранда.

Фактор Виллебранда (ФБ) — это гликопротеин, находящийся в плазме крови. Он является главнейшим компонентом, помогающим крови осуществлять свертывание.

Найти возможную связь между ФБ и осложнениями от коронавирусной инфекции удалось старшему научному сотруднику лаборатории биологии амилоидов СПБГУ Анне Аксеновой.

Согласно научному предположению сотрудников лаборатории, распространение патогена в организме провоцирует микроповреждения стенок сосудов и капилляров. Организм реагирует на повреждения и посылает к ним большее количество ФБ, но в данном случае это может грозит человеку тромбозом. Чем выше вероятность его развития, тем выше риск смерти пациента.

Для более детального изучения взаимосвязи ФБ и осложнений от коронавируса, ученым предстоит провести несколько крупных исследований.

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