Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни. Однако недавно звезда посетовала на одиночество.

Когда подписчике в Instagram в очередной раз спросили Викторию, есть ли у нее избранник, девушка решила не отмалчиваться и прояснить ситуацию, чтобы прекратить многочисленные сплетни и слухи на эту тему. Поэтому 40-летняя Боня заявила, что сейчас свободна.

«Мужа нет. Парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество», — неожиданно разоткровенничалась звезда. Часть поклонников с сочувствием отнеслись к заявлению Виктории, однако другие решили, что высказывание ироническое — ведь экс-участница «Дома-2» всегда заявляла, что не знает проблем с ухажерами.

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