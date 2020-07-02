Двое мужчин прибежали из Москвы в Петербург, чтобы помочь больной девочке

Двое мужчин прибежали из Москвы в Петербург, чтобы помочь больной девочке
Участники забега. Фото: instagram.com/zabeg.2020

Грандиозный забег в 750 км закончился 26 июня. Два бегуна преодолели данное расстояние несмотря на каждодневную жару в 30 градусов.

Мероприятие «Бегу за чудом» было организовано благотворительным фондом помощи детям с тяжелыми заболеваниями печени «Жизнь как чудо».

Участники Максим и Алексей пробежали марафон ради маленькой девочки Ани из Ачинска. Ей предстоит пересадка печени. К сожалению, ее самочувствие ухудшается на фоне дыхательной и сердечной недостаточности. Благодарю акции удалось собрать 224 тысячи рублей. Средства пойдут на покупку кислородного концентратора для пятилетней Ани. Данное устройство облегчит дыхание девочки во время различных поездок, на протяжении лечения и реабилитации. Об этом сообщили организаторы акции в аккаунте забега в социальной сети Instagram. В опубликованном видео спортсмены поблагодарили всех неравнодушных граждан за поддержку и передали привет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в благотворителем забеге в Петербурге поучаствовали более 1,5 тысяч человек.

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благотворительная акция забег фонд "жизнь как чудо"
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