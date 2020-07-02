Жителям Приозерского района простят незаконные врезки в сети водоснабжения

Жителям Приозерского района простят незаконные врезки в сети водоснабжения
В Приозерском районе Ленобласти стартовала "водная амнистия". Фото: unsplash.com

В Приозерском районе Ленинградской области объявили «водную амнистию». Местным жителям простят незаконные врезки в сети водоснабжения и канализации.

Без штрафов узаконить нелегальные подключения к инженерным сетям можно с 2 июля по 30 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Акцию проводит ГУП «Леноблводоканал». Для того, чтобы узаконить врезку, необходимо обратиться на электронную почту info@vodokanal-lo.ru или через сайт vodokanal-lo.ru. При себе необходимо иметь паспорт и документы на собственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году «Водная амнистия» в Ленобласти проходила с 15 апреля по 30 июня. За этот период было узаконено более 1 тыс. 650 врезок. Опыт показал, что зачастую недвижимость с незаконными врезками достается людям при покупке.

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водная амнистия ГУП "Леноблводоканал" ленинградская область Приозерский район
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Жителям Приозерского района простят незаконные врезки в сети водоснабжения
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