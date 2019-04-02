Леноблводоканал объявил «водную амнистию» для незаконно подключенных лиц

"Водная амнистия" продлится с 15 апреля по 30 июня Фото: Pixabay

С 15 апреля жители Ленинградской области получат возможность легализовать подключения к водоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал».

«Водная амнистия» продлится до 30 июня. За этот период у собственников жилых домов, нелегально подключенных к водоснабжению и водоотведению, есть шанс узаконить «врезки», избежав при этом штрафов и взысканий.

Заключить официальные договора можно в районном производственном управлении ГУП «Леноблводоканал» или в центральном офисе предприятия, расположенном на проспекте Металлистов, 7 в Петербурге, говорится в сообщении.

С 1 июля, по завершении «амнистии», Водоканал Ленобласти приступит к масштабной проверке всех абонентов и подключений. В случае обнаружения незаконных врезок: отключения от водоснабжения последуют без предупреждений.

Кроме того, за бездоговорное пользование будет начислена плата за три года.

Отмечается, что отключение и повторное подключение будет проводиться за счет потребителя.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что гендиректор «Леноблводоканала» Алиев покинул свой пост.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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