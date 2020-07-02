Пьяные посиделки во Всеволожске закончились выстрелом в голову

В ход пошел травматический пистолет «Оса».

Происшествие произошло в ночь на среду, 1 июля, во Всеволожске. В правоохранительные органы поступил звонок от женщины, которая рассказала о ранении мужчины.

Прибывшие на место событий полицейские выяснили, что ночью в квартире женщины распивали спиртные напитки двое мужчин — один из них являлся сожителем заявительницы, а второй гостем. В ходе общения, между мужчинами начался конфликт, который мирно завершить не удалось. В результате, сожитель женщины взялся за травматический пистолет и произвел выстрел в голову гостя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. У него зафиксирована черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение затылочной области. Госпитализация ему, к счастью, не понадобилась. Лечение будет проходить амбулаторно.

Стрелка же полицейские задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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