В Мельниково хозяин дачи выстрелил в людей, подплывших на лодке к его участку

В Приозерском районе Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в покушении на убийство граждан, подплывших к его дачному участку на лодке.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, все произошло 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково. Незнакомые подозреваемому люди подплыли на лодке к его дачному участку, расположенному на берегу озера Любимовское. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый выстрелил в сторону граждан из гладкоствольного ружья.

Он попал в женщину, которую пришлось госпитализировать.

Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявшим был бывший 35-летний депутат от «Единой России». Расследование продолжается.