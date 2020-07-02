Бывший тренер «Зенита» оценил игру команды с «Тамбовом»

Заслуженный тренер СССР и бывший наставник петербургской команды Анатолий Бышовец высказал мнение по поводу прошедшего матча. Его слова приводит NevaSport.

Игра «Зенит» — «Тамбов» прошла 1 июля и завершилась со счетом 2:1.

Бышовец считает, что футболисты «Зенита» вели себя на поле слишком самоуверенно. После первого забитого мяча они постепенно теряли владение ситуацией. Из-за того, что «Зенит» недооценил соперника, «Тамбов» смог забить гол. И победа могла не достаться команде из Петербурга, если бы не счастливые обстоятельства.

Прокомментировал Бышовец и игру Азмуна. По словам тренера, игрок находится не в самой лучшей своей форме. Его игра не произвела должного впечатления, несмотря на то, что ему все же удалось поразить ворота соперника.

Отметил экс-тренер сине-бело-голубых взаимодействие Малкома и Артема Дзюбы. Между ними действительно существует взаимопонимание. В своей игре они друг друга дополняют. Но, естественно, над этим нужно продолжать работать.

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