Бывший тренер «Зенита» оценил игру команды с «Тамбовом»

Бывший тренер «Зенита» оценил игру команды с «Тамбовом»
Анатолий Бышовец. Фото: NevaSport

Заслуженный тренер СССР и бывший наставник петербургской команды Анатолий Бышовец высказал мнение по поводу прошедшего матча. Его слова приводит NevaSport.

Игра «Зенит» — «Тамбов» прошла 1 июля и завершилась со счетом 2:1.

Бышовец считает, что футболисты «Зенита» вели себя на поле слишком самоуверенно. После первого забитого мяча они постепенно теряли владение ситуацией. Из-за того, что «Зенит» недооценил соперника, «Тамбов» смог забить гол. И победа могла не достаться команде из Петербурга, если бы не счастливые обстоятельства.

Прокомментировал Бышовец и игру Азмуна. По словам тренера, игрок находится не в самой лучшей своей форме. Его игра не произвела должного впечатления, несмотря на то, что ему все же удалось поразить ворота соперника.

Отметил экс-тренер сине-бело-голубых взаимодействие Малкома и Артема Дзюбы. Между ними действительно существует взаимопонимание. В своей игре они друг друга дополняют. Но, естественно, над этим нужно продолжать работать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: Герасимец о матче «Тамбова» с «Зенитом»: одни — мужицкая команда, а другие могут оступиться.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" Анатолий Бышовец фк "Тамбов"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кремль призвал расследовать травмирование журналиста в Петербурге
Билеты в Петергоф станут электронными
Из Петербурга запустят «Ласточек» до Валдая и Старой Руссы
Бывший тренер «Зенита» оценил игру команды с «Тамбовом»
В Петербурге неизвестные пытались сжечь флаг России
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Суд Петербурга приговорил военного эксперта к 7 годам строгого режима за ...
Петербуржцы рассказали, почему стоят в огромных очередях у магазинов