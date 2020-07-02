Кремль призвал расследовать травмирование журналиста в Петербурге

Кремль призвал расследовать травмирование журналиста в Петербурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Инцидент, в ходе которого полицейский сломал руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю на избирательном участке в Петербурге, должен быть тщательно расследован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано», — приводит его слова «ТАСС».

Песков выразил надежду на то, что инцидент не повлиял на мнение людей о голосовании. На вопрос о том, заметили в Кремле, что подобные ситуации не впервые возникают именно в Петербург, он сообщил, что власти «не делают таких выводов».

Представитель Кремля добавил, что журналисты должны без препятствий вести свою деятельность при условии соблюдения закона.

Напомним, 30 июня журналист Давид Френкель приехал на участок для голосования. Сотрудники полиции, по информации Союза журналистов Петербурга, попытались его выдворить и применили силу. В ходе этого Френкелю была нанесена травма — перелом руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инцидент с травмированием Давида Френкеля прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Действия полицейских он оценил как «излишняя рьяность, одержимость и избыточный энтузиазм».

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