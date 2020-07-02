В Ленобласти созрели тонны клубники

В садоводческом хозяйстве Лужского района Ленинградской области собрали первые 8 тонн клубники. Ягоды созрели и готовы к продаже.

Клубника поступит на оптовые базы, а после будет распределена по торговым точкам, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Выращиванием садовой земляники на территории региона занимаются 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на общей площади 29,5 га. Так, площадь насаждений клубники в хозяйстве фермера Виталия Лукашова в Лужском районе — 9,1 га, собрать он планирует 12 тонн ягод.

На посадку и уход за многолетними фруктовыми и ягодными насаждениями из бюджета Ленинградской области в этом году выделено 14,6 млн рублей. Субсидии предоставят местным фермерам.

В 2019 году в регионе было произведено 65 тонн клубники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять победителей национального конкурса «Агростартап» в Ленинградской области получили гранты на общую сумму более 29 млн рублей.