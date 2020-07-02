Двое мужчин получили по семь лет за серию нападений на таксистов в Петербурге

Двое мужчин получили по семь лет за серию нападений на таксистов в Петербурге
На таксистов была совершена серия нападений. Фото: unsplash.com

Невский районный суд Петербурга признал Сунатуллоха Ашурова и Сайдали Резбонова виновными в серии разбойных нападений на таксистов. Им предстоит провести по 7,5 лет в колонии общего режима.

Суд установил, что мужчины вступили в сговор и совершили серию нападений на водителей такси в Невском районе. Так, 23 марта 2019 года они приставили нож к горлу таксиста на улице Коллонтай и похитили у него имущество на 88 тыс. рублей.

Аналогичным способом они напали на еще трех водителей такси. В каждом случае мужчин приставляли нож к горлу, угрожали расправой и забирали у таксистов деньги и личные вещи.

«Общий ущерб от преступной деятельности составил более 156 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны трое подростков, которые подозреваются в нападении на таксиста.

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