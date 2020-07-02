В «Социальном квартале» Кудрово построят детский сад

В Кудрово построят детский сад на 265 мест. Фото: unsplash.com

В Кудрово построят детский сад на 265 мест. Фото: unsplash.com

В городе Кудрово Ленинградской области построят детский сад на 265 мест. Учреждение планируют открыть в квартале между Европейским проспектом и Пражской улицей.

В настоящее время проект детского сада проходит государственную экспертизу, устраняются последние замечание.

Заказчиком работ выступает Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области. Получить разрешение на строительство и приступить к работам она намерена в августе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Высота детского сада составит три этажа, общая площадь — 4 тыс. кв. метров. На первом этаже планируется расположить группы, помещение охраны, административные комнаты, медицинский и пищевой блоки.

На втором будут размещены группы, музыкальный и спортивный залы, комната для кружков, преподавательская и столярная мастерская. Третий этаж почти полностью отдадут старшим группам.

Детский сад будет построен в «Социальном квартале» Кудрово. Учреждение возводится на средства частных компаний, в этом же квартале будет открыта школа на 825 мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ведется строительство 20 школ. Девять из них будут открыты до конца года.