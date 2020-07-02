Беглов: опыт «Молодежного» поможет другим детским лагерям

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детский оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное». Днем ранее туда выехала группа детей из Пушкинского района.

Лагерь прошел проверку Роспотребнадзора и открылся первым. Бесплатные путевки в «Молодежное» получили дети, которые находятся в трудных жизненных ситуациях.

«Вы открылись первыми, и вам первым предстоит нарабатывать опыт, с учетом которого будут действовать все остальные», — сказал Беглов во время посещения лагеря.

Все сотрудники «Молодежного» сдали тесты на коронавирус перед стартом сезона. На данный момент лагерь заполнен на 50%, каждому отряду выделен свой этаж. Межотрядные мероприятия не проводятся. Сотрудникам и детям ежедневно проверяют температуру. Выход за территорию лагеря запрещен.

По словам Беглов, в ближайшее время работу начнут еще три лагеря. Всего планируется открыть семь лагерей в городе и 29 в области. Они смогут принять более 6,5 тыс. детей и подростков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детей медиков, работающих с коронавирусом, включили в категорию льготников. Они смогут бесплатно посетить лагеря.