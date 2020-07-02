«Ленинград» выпустит новый клип, несмотря на распад

Сергей Шнуров удивит поклонников, ведь до этого заявил о прекращении существования группы.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу музыканта Сергея Шнурова. Группа «Ленинград» вернулась и уже этой ночью выпустит новый клип на песню «Фотосессия». Постановщик отметил, что работа получилась смешной и саркастичной, она не должна оставить равнодушными никого. Отмечается, что в клипе речь пойдет о тех, кто постоянно «постит пафосные речи в Instagram».

Напоминаем, что о прекращении существования группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил 20 марта 2019 года. Тогда он посчитал, что его творчество, актуальное в эпоху застоя, больше никому не нужно. Что поменялось сейчас — сложно понять, но поклонники рады возвращению коллектива.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял инцидент с нападением на Собчак. Музыкант не смог промолчать и посвятил старой знакомой стихотворение.