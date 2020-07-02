Офтальмологи рассказали, как улучшить зрение за 3 минуты в день

Они предлагают использовать красный цвет.

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что красный цвет благоприятно влияет на состояние зрения человека. О своем открытии они рассказали в статье, опубликованной в Journals of Gerontology.

Эксперты отмечают, что зрение падает после 40 лет. Это в первую очередь зависит от чувствительности сетчатки. Для того, чтобы решить эту проблему, ученые изучили, как влияет свет на качество зрения.

Для этого они наблюдали за 24 людьми – женщинами и мужчинами. Им выдали фонарики, которые излучали темно-красный свет длиной 670 нанометров. После того, как они на протяжении нескольких недель смотрели на него по три минуты, их зрение улучшилось. Эффект был заметен среди участников старше 40.

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