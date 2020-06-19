Доктор Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение

Александр Мясников считает, что хуже всего на глаза влияют такие болезни, как гипертония и сахарный диабет. Фото: кадр из видео Youtube

Александр Мясников считает, что хуже всего на глаза влияют такие болезни, как гипертония и сахарный диабет. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут привести к потере зрения.

По его словам, хуже всего на глаза влияют гипертония и сахарный диабет. Врач добавил, что сетчатка глаза наиболее интенсивно снабжается кровью, в сравнении с другими органами. Поэтому, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то в ряде случаев это может привести к снижению, а иногда и потере зрения.

В ходе программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников отметил, что диабет негативно влияет на зрение еще до повышения глюкозы в организме.

Специалист посоветовал заботиться о своих глазах и при малейших проблемах обращаться к специалисту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как коронавирус влияет на зрение. По словам ученых, 5-7% случаев первичного проявления COVID-19 выражаются в виде конъюнктивита.