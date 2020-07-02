В Японии изобретают устройство для общения людей и животных

На разработки может уйти уйма времени. Фото: pixabay.com

На разработки может уйти уйма времени. Фото: pixabay.com

Люди смогут научиться готовить с домашними животными до 2040 года.

В «Белой книге» по науке правительства Японии говорится, что до 2040 года люди смогут разговаривать со своими питомцами. Для этого нужно разработать электронные устройства, пишут РИА Новости, ссылаясь на Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Такое изобретение позволит выражать мысли не только животным, но и парализованным пациентам. В их мозг имплантируют электроды, которые позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану.

Благодаря этой технологии люди также смогут передавать мысли на расстоянии.

«Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать»,

— сообщили в министерстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура заинтересовалась инцидентами с животными, пострадавшими при перевозке «Аэрофлотом».