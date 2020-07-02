Нюша рассказала, как относится ее муж к дуэту с Егором Крилом

Нюша напомнила, что у всех есть бывшие. Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша напомнила, что у всех есть бывшие. Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Она отметила, что ее мужчина очень уверен в себе.

Об этом стало известно 2 июля. Обо всем певица Нюша рассказала в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале Peopletalk TV. Она отметила, что ее супруг спокойно отреагировал на дуэт с рэпером Егором Кридом, несмотря на то, что исполнители состояли в отношениях два года. Нюша подчеркнула, что у всех людей есть бывшие, а ее супруг взрослый и уверенный в себе мужчина, который не переживает о подобных вещах. Он, как и артистка, развивается и супруги пытаются идти в одном направлении.

«Игорь приезжал один раз на студию»,

– добавила Нюша.

Она также объяснила, каков смысл песни. Артисты хотели дать понять, что после расставания можно не враждовать, а поддерживать нормальные отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нюша и ее муж показали оригинальную позу на пляже.