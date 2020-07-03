На Коломенской улице Renault въехал в роскошный Lamborghini

В центре Петербурга, на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы, 2 июля произошло ДТП с участием люксового Lamborghini и Renault.

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером. Об инциденте рассказали очевидцы, опубликовавшие фотографии с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На прикрепленных к записи снимках видно, что у дорогой иномарки сильно помят бок. При этом Renault, судя по фотографиям, получил минимальные повреждения.

Интернет-пользователи предполагают, что аварию спровоцировал желтый Lamborghini: «походу логан ехал прямо , а желток на право с левого ряда хотел», — пишут комментаторы. Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Товарищеского и Коллонтай произошла авария с участием мотоцикла. Владельца железного коня увезли на скорой.