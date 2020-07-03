На Разъезжей задержали грабителя, который отобрал у мужчины крупную сумму, угрожая кастетом

В Центральном районе Петербурге, в парадной дома №23 по Разъезжей улице 16 мая неизвестный напал на мужчину и, угрожая кастетом, отобрал у него 55 тысяч рублей.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы и по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В четверг, 2 июля, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний житель Северной столицы, ранее привлекавшийся к ответственности.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность подозреваемого к другим эпизодами преступной деятельности, а также выясняют, есть ли у грабителя сообщники. Удалось ли вернуть похищенные деньги владельцу, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пулково задержали 39-летнего мошенника, находящегося в международном розыске. Мужчина предлагал своим соотечественникам выгодное трудоустройство за границей и просил несколько тысяч долларов за «услуги». В результате жертвы афериста получали обычные туристические визы.