В Пулково Интерпол задержал мошенника, который продавал жертвам туристические визы под видом рабочих

Около 60 человек заплатили за туристическую визу от 3 до 5 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

Около 60 человек заплатили за туристическую визу от 3 до 5 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

В петербургском аэропорту сотрудники Интерпола Главного управления МВД России по городу и Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве по «трудоустройству» людей.

По информации правоохранительных органов, на территории Пулково задержали 39-летнего иностранца, которого разыскивают власти одного из зарубежных государств за крупное мошенничество, совершенное на родине. Полицейские считают, что мужчина предлагал своим землякам помочь с работой в одной из скандинавских стран, за «услуги» он брал 3-5 тысяч долларов.

В обмен на полученные деньги мужчина попросту оформлял незадачливым жертвам туристические визы, которые позволяли непродолжительное время находиться за границей, но отнюдь не работать. Таким образом мужчина обманул примерно 60 человек. Задержанного доставили в отделение полиции, о том, что преступника обнаружили, уведомили инициатора международного розыска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная полиция задержала на Московском вокзале и ж/д станции Печора двоих злоумышленников, объявленных в федеральный розыск.