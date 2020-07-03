В Пулково Интерпол задержал мошенника, который продавал жертвам туристические визы под видом рабочих

В Пулково Интерпол задержал мошенника, который продавал жертвам туристические визы под видом рабочих
Около 60 человек заплатили за туристическую визу от 3 до 5 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

В петербургском аэропорту сотрудники Интерпола Главного управления МВД России по городу и Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве по «трудоустройству» людей.

По информации правоохранительных органов, на территории Пулково задержали 39-летнего иностранца, которого разыскивают власти одного из зарубежных государств за крупное мошенничество, совершенное на родине. Полицейские считают, что мужчина предлагал своим землякам помочь с работой в одной из скандинавских стран, за «услуги» он брал 3-5 тысяч долларов.

В обмен на полученные деньги мужчина попросту оформлял незадачливым жертвам туристические визы, которые позволяли непродолжительное время находиться за границей, но отнюдь не работать. Таким образом мужчина обманул примерно 60 человек. Задержанного доставили в отделение полиции, о том, что преступника обнаружили, уведомили инициатора международного розыска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная полиция задержала на Московском вокзале и ж/д станции Печора двоих злоумышленников, объявленных в федеральный розыск.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
интерпол мошенничество пулково санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ОрВД объяснили, что самолеты над Ростовом пролетали на безопасном ...
В Пулково Интерпол задержал мошенника, который продавал жертвам ...
На Коломенской улице Renault въехал в роскошный Lamborghini
В Петербурге будут судить троих наркоторговцев
Во Всеволожском районе психически нездоровый мужчина избил мать-пенсионерку
В Ленобласти во время работ в колодце погибли двое рабочих
На Пражской улице школьник отравился алкоголем — ребенок находится в ...
В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ