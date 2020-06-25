На Московском вокзале и ж/д станции Печора задержали двоих граждан, находящихся в федеральном розыске

На Московском вокзале и ж/д станции Печора задержали двоих граждан, находящихся в федеральном розыске
Вся информация о задержанных передана инициаторам розыска. Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции Северо-Западного федерального округа задержали на Московском вокзале и железнодорожной станции Печора двоих злоумышленников, находящихся в федеральном розыске.

На вокзале в Северной столице в рамках отработки пассажиропотока был задержан 55-летний мужчина, уроженец Саратовской области. Его разыскивали правоохранители Калининградской области по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических веществ. Преступник скрывался от правосудия в течение года.

Кроме того, на ж/д станции Печора в Республике Коми, среди пассажиров поезда следующего маршрутом «Усинск — Печора» выявили 22-летнюю жительницу города Ухты, которая два месяца скрывалась от правоохранителей города Вуктыл за умышленное нанесение увечий средней тяжести. Вся информация о задержанных передана инициаторам розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы заставили лихача погасить 260 тысяч рублей штрафов, арестовав машину.
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