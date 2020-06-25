Петербургский гонщик отдал 260 тыс. рублей за долги по штрафам после ареста его «ласточки»

Машину вернули только после погашения долгов. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Машину вернули только после погашения долгов. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Житель Петербурга погасил 260 тысяч рублей задолженности только после того, как приставы арестовали его дорогую иномарку.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке ФССП по Петербургу, местный автовладелец уклонялся от уплаты налогов и многократных административных штрафов ГИБДД до того момента, как приставы арестовали его машину.

Он уходил от ответственности всеми способами. Из-за неуплаты в отношении петербуржца вынесли исполнительский сбор на общую сумму более 42 тысяч рублей, однако неплательщик продолжал игнорировать требования.

Судебные приставы решили наведаться к нему домой, но его там не оказалось. Правоохранители передали его родственникам, что если мужчина не придет в райотдел, то его имущество будет арестовано.

Уже на следующий день нарушитель примчался на своем BMW, который приставы сразу и арестовали. Иномарку отдали владельцу только после погашения долгов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч.