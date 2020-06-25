Петербургский гонщик отдал 260 тыс. рублей за долги по штрафам после ареста его «ласточки»

Житель Петербурга погасил 260 тысяч рублей задолженности только после того, как приставы арестовали его дорогую иномарку.
Как сообщили gazeta.spb.ru в главке ФССП по Петербургу, местный автовладелец уклонялся от уплаты налогов и многократных административных штрафов ГИБДД до того момента, как приставы арестовали его машину.
Он уходил от ответственности всеми способами. Из-за неуплаты в отношении петербуржца вынесли исполнительский сбор на общую сумму более 42 тысяч рублей, однако неплательщик продолжал игнорировать требования.
Судебные приставы решили наведаться к нему домой, но его там не оказалось. Правоохранители передали его родственникам, что если мужчина не придет в райотдел, то его имущество будет арестовано.
Уже на следующий день нарушитель примчался на своем BMW, который приставы сразу и арестовали. Иномарку отдали владельцу только после погашения долгов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч.