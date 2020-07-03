В жилом доме в Выборге мужчине прострелили шею

Правоохранительные органы проверяют факт стрельбы в городе Выборг Ленинградской области, в результате которой пострадал мужчина.

Ночью 1 июля в дежурную часть полиции по Выборгу поступила информация о стрельбе, которая слышалась в доме №11 по улице Некрасова. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили 30-летнего мужчину с огнестрельным ранением в области шеи.

На месте преступления был найден предмет, похожий на пистолет. Пострадавший отправлен в городское медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас правоохранители устанавливают подробные обстоятельства произошедшего и личностей, которые могут быть к этому причастны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске пьяные посиделки закончились выстрелом в голову. К счастью, травма оказалась несерьезной.